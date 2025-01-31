Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu'ndan teğmenlerin ihracına tepki: Tarihe utançla geçecek bir karar daha

İBB Başkanı İmamoğlu, mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp 'subay yemini' eden teğmenlerin TSK'den ihraç edilmesini "Tarihe utançla geçecek bir karar daha" sözleriyle eleştirdi. İmamoğlu, "Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Güncel
  • 31.01.2025 17:35
  • Giriş: 31.01.2025 17:35
  • Güncelleme: 31.01.2025 17:52
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan teğmenlerin ihracına tepki: Tarihe utançla geçecek bir karar daha
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve 'subay yemini' eden 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda kararı 'utanç verici' olarak değerlendiren İmamoğlu, "Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız" dedi.

"TEĞMENLERİMİZİN YANINDAYIZ"

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Tarihe utançla geçecek bir karar daha. 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız."

MANSUR YAVAŞ: MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” şeklinde bir paylaşım yaptı.

5 teğmen TSKden ihraç edildi!
İmamoğlu Çağlayanda konuştu: Bizi engelleyemezler, sandık gelecek bu iktidar gidecek!
Ekrem İmamoğlunun ifadesinin tam metni ortaya çıktı
BirGün'e Abone Ol