İmamoğlu'ndan teğmenlerin ihracına tepki: Tarihe utançla geçecek bir karar daha

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve 'subay yemini' eden 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda kararı 'utanç verici' olarak değerlendiren İmamoğlu, "Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız" dedi.

"TEĞMENLERİMİZİN YANINDAYIZ"

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Tarihe utançla geçecek bir karar daha. 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız."

Tarihe utançla geçecek bir karar daha.



“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 31, 2025

MANSUR YAVAŞ: MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” şeklinde bir paylaşım yaptı.