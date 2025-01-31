İmamoğlu'ndan teğmenlerin ihracına tepki: Tarihe utançla geçecek bir karar daha
İBB Başkanı İmamoğlu, mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp 'subay yemini' eden teğmenlerin TSK'den ihraç edilmesini "Tarihe utançla geçecek bir karar daha" sözleriyle eleştirdi. İmamoğlu, "Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” şeklinde bir paylaşım yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve 'subay yemini' eden 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda kararı 'utanç verici' olarak değerlendiren İmamoğlu, "Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız" dedi.
"TEĞMENLERİMİZİN YANINDAYIZ"
İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Tarihe utançla geçecek bir karar daha. 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız."
Tarihe utançla geçecek bir karar daha.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 31, 2025
“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş…
MANSUR YAVAŞ: MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” şeklinde bir paylaşım yaptı.
“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”— Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) January 31, 2025