İmamoğlu'ndan tepki: Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi?

Silivri Cezaevi'nden tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, göreve geldikten sonra yapılanları sıraladı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Göreve geldiğimizde İBB’nin; Yurt sayısı SIFIRDI, Kreş sayısı SIFIRDI, Kent Lokantası sayısı SIFIRDI, Yapımı devam eden metro sayısı SIFIRDI, Burs verilen öğrenci sayısı SIFIRDI, Çocuklara süt dağıtımı SIFIRDI, İstihdam Ofisi sayısı SIFIRDI, Anne Kart sayısı SIFIRDI, Emekliye dar gelirliye kentsel dönüşüm hibesi SIFIRDI, Tarım desteği SIFIRDI, Kadın yönetici sayısı SIFIRDI, Yaşam Vadisi sayısı SIFIRDI, Okul beslenme desteği SIFIRDI, Evlilik desteği SIFIRDI, Kadınlara ped desteği SIFIRDI, Yenidoğan desteği SIFIRDI, Emeklilere pazar desteği SIFIRDI, Gezici aşevi desteği SIFIRDI, Deniz taksi sayısı SIFIRDI, Bu liste uzar gider…"

"Allah Aşkına, bunlardan korktunuz değil mi?" diyen İmamoğlu, "Tüm Türkiye’de böyle güzel işler yapacağız diye eliniz ayağınız birbirine dolandı değil mi? Bu yüzden faul yaptınız değil mi? Bütün bu kumpasları o yüzden tezgahladınız değil mi? İtiraf edin" tepkisini gösterdi.