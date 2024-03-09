İmamoğlu'ndan toplumsal ittifak mesajı: İstanbul'dan başlayarak bambaşka bir yere gidebilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Pendik Kanaat Önderleri' buluşmasında konuştu. Partiler üstü bir toplumsal ittifak arayışında olduklarını belirten İmamoğlu, bunu başardıkları takdirde bu yoldan 'bambaşka bir yere' gidilebileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, 'Pendik Kanaat Önderleri' buluşmasında konuştu.

5 yıl önce seçimi kazandığı süreçte kendisine yapılan haksızlıklardan bahseden İmamoğlu, görevine ancak haziran sonunda başlayabildiğini söyledi. Hızla verilere ulaşıp icraatçı bir dönemi başlatmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, yaklaşık 1,5 senenin de salgınla geçtiğini dile getirdi.

Maliye ve Merkez Bankası'nda liyakatsiz kadroların ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu giderek kötüleştirdiğini belirten İmamoğlu, Türk Lirası'nın (TL) yıllardır yaşadığı değer kaybından bahsetti.

"İTTİFAKIN ANA MERKEZİ İSTANBUL"

Soruşturmalar, davalar ve siyasi yasak istekleriyle uğraştığını belirten İmamoğlu, 5 yılda yaptıklarını şöyle anlattı:

"Sosyal yardımları, bütçedeki payı açısından 6 kart artırdık. İnsanımızın zorda olduğunu gördüğümüz için yaptık. İstanbul'da sadece yoksulluğu duyuyoruz. Bizim süt dağıtmamızla dalga geçenler şimdi bunu vaat ediyor. Bizim vaatlerimizi başkasının kullanması bizi mutlu eder ama bunu sahiplenerek vaat etmeleri iyi bir muhalefetin bu şehre farklı açılımları da getirebileceğini gösteriyor.

Biz, iktidar yürüyüşümüzde partiler ötesi bir toplumsal ittifakla güçlü bir siyasal duruşu var ediyoruz. Sorumluluğumu görüyorum. Bunun ana merkezi de İstanbul'dur. Bunu İstanbul'dan başlatabilirsek bambaşka bir yere gider."

"İSTANBUL'DA, SOSYAL POLİTİKALARDA EN BAŞARILI 5 YIL"

İmamoğlu, İstanbul'da sosyal politikalarda cumhuriyet tarihinin en başarılı 5 yılını geride bıraktıklarını söyledi. Aynı anda 10 metro hattını yönettiklerini belirten İmamoğlu, hat olmasına rağmen proje olmadığını ancak firmaları ikna edip finansman bulduktan sonra yeni projelerin yapımına başlanabildiğini söyledi.

100 tane kreş açtıklarını ve 50'sinin yapımının devam ettiğini belirten İmamoğlu, tam ücret alıp istihdam ettikleri aileler olduğunu, bazı çocuklar için ise ailelerden kreş ücreti alınmadığını söyledi. İmamoğlu, kalkınmacılık ve icraatçılık açısından da İstanbul'un en başarılı dönemini geride bıraktığını ifade etti.

"NE PARTİZANLIK NE PARTİCİLİK YAPTIK"

"Bizim belediyemiz ne partizanlık ne particilik yaptı" diyen İmamoğlu, 2014-19 arası dönemde İBB'nin gelirinin kendi döneminden 2,5 milyar dolar daha fazla girmesine rağmen 2019-2024 arasında 4,2 milyar dolar daha az harcama yaptıklarını söyledi.

İmamoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Milletin parasını millete dağıttık. Bu bütçenin 1 lirasına bile zeval gelmemesi için çalıştık. Her ne kadar yanımda çalışan teröristler olduğunu söyleseler de, 1 tane bile bulamadılar, ekip olarak yaptığımız iş ortada. Bana 1 kişi talimat veremez ama 16 milyon talimat verebilir.

Ben 39 ilçeye eşit hizmet taşıdım. Ben Beylikdüzü'nde belediye başkanı iken kapılarını açmadılar bir kez. Büyükşehir Belediyesi bizden önce Kadıköy'e 20 yıl selam vermemiş. Ben 20 kez Pendik'e gittim ve hepsinde belediye başkanını davet ettim. Birine bile gelemedi, çünkü bir kişi izin vermemiştir."

İmamoğlu, sözlerini kendisine ve CHP'nin Pendik Belediye Başkanı Tarık Balyalı'ya oy isteyerek noktaladı.