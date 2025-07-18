İmamoğlu'ndan Trabzon mitingine davet: "Doğduğum topraklardan zulme ve adaletsizliğe karşı güçlü bir ses bekliyorum"
Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın Trabzon'da düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti. İmamoğlu, "Doğduğum topraklardan zulme, adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı güçlü bir ses bekliyorum" çağrısında bulundu.
Kaynak: ANKA
CHP, yarın 18.30'da Trabzon Atatürk Alanı'nda (Meydanpark) miting düzenleyecek.
Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Doğduğum topraklardan zulme, adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı güçlü bir ses bekliyorum. Haydi Trabzon. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadesi kullanıldı.