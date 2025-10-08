İmamoğlu'ndan tutuklama kararına tepki: Hüseyin Kocabıyık'ın sözlerinde çıplak bir hakikat var

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "Doğruyu söylediği için dokuz köyden kovuldu, sonunda da tutuklandı. AK Parti’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık cezaevine konuldu. Muktedirler onun gerçeği açıkça ortaya koyan sözlerinden rahatsız oldular" dedi.

"Oysa Kocabıyık’ın sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var" diyen İmamoğlu, "Artık öyle bir noktadasınız ki, eski yol arkadaşlarınızın yüzünüze tuttuğu aynayı bile yargı yoluyla kırmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Ama unutmayın: Hapiste olanlar, sizden korkup susanlardan daha özgür. Zorla gizlemeye çalıştığınız hakikat, milyonların cesaretine ve yarınlara duyulan umuda dönüşüyor. Zulmünüz artıyor, gidişiniz hızlanıyor."

Oysa Kocabıyık'ın sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var.

NE OLMUŞTU?

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlara ve Cumhuriyet gazetesine verdiği röportaja ilişkin "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kocabıyık, Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Hakimlik, Kocabıyık'ın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.