İmamoğlu'ndan tutuklanan öğrenciler için mesaj: Bu ülkenin onurunu kurtardılar

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi'nde Nureddin Yıldız protestosunda 6 öğrencinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmaomğlu, "Her çeşit kara para işi yapanlara, şehrin kalbine hançerler saplayanlara, bir sürü kirli iş yapıp milletin gözüne sokarcasına hayat yaşayanlara işlemeyen hukuk, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri söz konusu olunca jet hızıyla tutuklama kararı çıkarıyor" dedi.

İmamoğlu, "Bir densize, toplumsal örf, adet ve ahlakımızı, aile hukukunu yerle bir eden bir ahlaksıza karşı çıkan üniversite öğrencileri bu ülkenin onurunu, şerefini, ahlakını kurtarmıştır" tepkisini gösterdi.

"Sevgili gençler şunu bilin ki hep yanınızdayım" diyen İmamoğlu, "Az kaldı, gidiyorlar, bu onların son şımarıklıkları. Millet onlara güçlü bir demokrasi dersi vermek için gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir’ açıklamasının sahibi İlahiyatçı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'ne davet edilmesini protesto etmesi sonucu gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisi tutuklanmıştı.