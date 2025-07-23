İmamoğlu'ndan tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’na cezaevinden mesaj: Zor günleri birlikte aşacağız

Buca Ceza İnfaz Kurumları’nda tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Ceza İnfaz Kurumları’ndan gönderdiği el yazısı mesajı paylaştı.

İmamoğlu, Aslanoğlu’na gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Şenol Aslanoğlu başkanım, büyük adalet mücadelemiz devam ediyor. Dayanışmamız sürecek. Zor günleri birlikte aşacağız. Hasretle kucaklıyorum.”

ASLANOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR YANITI

İmamoğlu’nun mesajına sosyal medya hesabından yanıt veren Aslanoğlu, mesajını şu sözlerle paylaştı:

“Çok değerli Cumhurbaşkanı Adayımız, kıymetli yol arkadaşımız Ekrem Başkanım, Silivri zindanlarından Buca zindanlarına ilettiğiniz selamınızı aldım. Sizi il başkan yardımcılarım, kadın kolları İl Başkanım ve yönetimi ile birlikte Silivri’de ziyaret ettiğimizde, içleri gülen gözlerinizle ‘Umudunuzu yitirmeyin, bugünler geçecek, buradan çıkacağız, vicdanlarda da, mahkemelerde de aklanacağız ve ben yine ilk kurşunun, son mücadelenin kenti İzmir’e geleceğim’ demiştiniz. Şimdi ben size söylüyorum başkanım, bu günler geçecek, hem vicdanlarda hem mahkemelerde aklanacağız. O güne kadar, tüm yol arkadaşlarımız özgürlüklerine, ailelerine kavuşana kadar bizler mücadelemizi içeride sürdürecek, sesimize ses olmaya devam eden yol arkadaşlarımız ise, dışarıda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde iktidar yürüyüşümüze devam edecek; buna hala yürekten inanıyorum. Umutsuzluk yok başkanım, söylediğiniz gibi mücadele var, direnç var, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına olan inancın korunması var. Her fırsatta hatırlattığınız gibi; her şey çok güzel olacak, çok güzel olacak! Umut burada başkanım, umut burada: Umut kadının yaşam hakkını savunan, geçinemeyenlerin sesine ses olan, dilsiz canlar sokak hayvanlarımızın katline karşı çıkan, rantı değil zeytini savunan, gençlerin geleceğinin çalınmasına izin vermeyecek olan demokrasi aşığı sizlerde, bizlerde. Yeniden buluşana dek sağlıcakla kalın.”