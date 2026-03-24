İmamoğlu'ndan "Tutuklu olması kabul edilemez" diyen Hatimoğulları'na teşekkür mesajı: "Önce adalet, önce hürriyet"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yayımladığı mesajla DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na Newroz kutlamasında kendisiyle ilgili yaptığı konuşma nedeniyle teşekkür etti. İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın yıllardır hapiste tutulduğunu hatırlatarak, "Bu ülkenin adaletine, barışına, refahına, geleceğine katkı sunabilecek insanlar, hem milletten hem de ailelerinden uzak tutuluyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenen Newroz etkinliğinde; "yaşadıkları haksızlığı dile getirmesi nedeniyle" DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na teşekkür etti.

"Cezaevinde bulunmam sebebiyle milletimizle bir araya gelemediğim İstanbul’daki Nevruz meydanında yaşadığımız haksızlığı dile getiren Sayın Tülay Hatimoğulları'na teşekkür ediyorum" diyen İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletime hizmet edebilmek yerine, hukuksuzca cezaevinde tutuluyorum.

Yalnızca ben değil, başka belediye başkanları, genel başkanlar da cezaevlerinden geçiyor.

Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ yıllardır hapiste tutuluyor.

Bu ülkenin adaletine, barışına, refahına, geleceğine katkı sunabilecek insanlar, hem milletten hem de ailelerinden uzak tutuluyor.

Cezaevinde bulunmam sebebiyle milletimizle bir araya gelemediğim İstanbul’daki Nevruz meydanında yaşadığımız haksızlığı dile getiren Sayın Tülay Hatimoğulları'na teşekkür ediyorum.

Gelecek yıl Nevruz’da, hep birlikte Diyarbakır’da büyük bir coşku ve heyecanla buluşmayı sabırla ve umutla temenni ediyorum.

Bu vesileyle, baharın uyanışıyla beraber yurdumuzun her tarafında adalete, kardeşliğe, umuda, barışa ve huzura kavuşacağımız, özgür günler görmemizi diliyorum.

Önce Adalet,

Önce Hürriyet."

— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) March 23, 2026

NE OLMUŞTU?

22 Mart Pazar günü Yenikapı'da düzenlenen Newroz kutlamasında İlke TV'nin sorularını yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, süreç kapsamında atılması gereken adımların olduğunu kaydederek özellikle AİHM ve AYM kararlarının hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etmişti. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hapiste olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Hatimoğulları, "Bugün İstanbul’da bu mitingi gerçekleştiriyoruz, Newroz kutlamalarımızı da burada yapıyoruz. Ancak bu kentin seçilmişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Silivri’de hapishanede bulunuyor. Bunu kabul etmek mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

Hatimoğulları, Ekrem İmamoğlu için ayrıca Newroz konuşmasında da on binlere seslenerek "İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün hapishanede olmasını İstanbullular kabul ediyor musunuz?" sorusunu yöneltmişti. Bu ifadelerin ardından alandan yoğun şekilde yuhalama ve ıslık sesleri duyulmuştu.