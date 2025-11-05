İmamoğlu'ndan Ümraniye çağrısı: "Ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.

X'teki hesabı kapatıldıktan sonra oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından ve diğer sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan İmamoğlu, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Ümraniye’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum.

5 Kasım Çarşamba 19.30

Ümraniye Saat Kulesi"