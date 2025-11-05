Giriş / Abone Ol
İmamoğlu'ndan Ümraniye çağrısı: "Ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin bu hafta İstanbul'daki ayağı Ümraniye'de gerçekleştirilecek. Sosyal medyadan çağrı yapan İmamoğlu, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" dedi.

Güncel
  • 05.11.2025 00:51
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Ümraniye çağrısı: "Ya hep beraber ya hiçbirimiz!"
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.

X'teki hesabı kapatıldıktan sonra oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından ve diğer sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan İmamoğlu, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Ümraniye’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum.

5 Kasım Çarşamba 19.30
Ümraniye Saat Kulesi"

