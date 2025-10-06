İmamoğlu'ndan üniversitelilere "20 bin TL destek" açıklaması: “Milletin parası millete gidiyor”

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik destekle ilgili açıklama yaptı. Sosyal desteğin 20 bin TL'ye yükseldiğini ifade eden İmamoğlu, "Milletin parası millete gidiyor" dedi.

İmamoğlu, resmi hesabı olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Milletin parası millete gidiyor.

Üniversite öğrencilerine sosyal destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu yılki destek 20 bin TL."

Üniversite öğrencilerine sosyal destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu yılki destek 20 bin TL. pic.twitter.com/iufTJyEJk7 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 6, 2025

İBB’nin İmamoğlu döneminde gerçekleştirdiği öğrenci destek programı kapsamında, İstanbul’da eğitim gören üniversitelilere karşılıksız nakdi yardım yapılıyor. Yeni açıklanan programla birlikte, 2025-2026 eğitim döneminde destek miktarı 20 bin TL’ye çıkarıldı.