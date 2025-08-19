İmamoğlu'ndan Üsküdar mitingine çağrı: "Atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek, milletin iradesini kimse gasp edip kaçamayacak"
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Üsküdar'da düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.
Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu'ndan Üsküdar mitingine çağrı yaptı.
CHP, yarın saat 20.30'da Üsküdar Meydanı'ndan miting düzenleyecek. İmamoğlu'nun paylaşılan mesajında, "Atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek, milletin iradesini kimse gasp edip kaçamayacak. Üsküdarlı tüm hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum" ifadesi kullanıldı.