İmamoğlu'ndan Van'a kayyum atanmasına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, 'süreç' ile kayyum uygulamaları arasındaki çelişkiye dikkat çekerek "Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Makamlar kimsenin tapulu malı değildir"

"Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir" diyen İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde: