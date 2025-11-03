Giriş / Abone Ol
Ekrem İmamoğlu, yurttaşların tepkilerini içeren bir video paylaştı ve "Vatandaş diyor ki: Seçimle gelen seçimle gider. Zorla olmaz" notunu düştü.

Güncel
  • 03.11.2025 20:41
  • Giriş: 03.11.2025 20:41
  • Güncelleme: 03.11.2025 20:50
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: Vatandaş diyor ki: Seçimle gelen seçimle gider. Zorla olmaz
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşların tepkilerini içeren bir video paylaştı ve "Vatandaş diyor ki: Seçimle gelen seçimle gider. Zorla olmaz" notunu düştü.

İmamoğlu'nun kampanyası için oluşturulan resmi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan videoda çok sayıda yurttaşın Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itirazlarını içeren konuşmalar yer aldı.

İmamoğlu'nun "Vatandaş diyor ki: Seçimle gelen seçimle gider. Zorla olmaz" notuyla paylaştığı video şöyle:

