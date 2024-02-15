İmamoğlu'ndan 'Yaptırdığınız anketlerde sonuç ne?' sorusuna yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizin yaptırdığınız anketlerde sonuç ne?" sorusuna, "Anketlerde elbette bizi memnun edici sonuçları alıyoruz. Gerçek anketler önümüzdeki haftadan sonra daha somut verilerle önümüze gelir" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciası hakkında Murat Kurum'un "Bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır" açıklaması soruldu.

"BİLGİSİZCE YAPILMIŞ BİR YORUM"

"Çevre meselesi siyasi bir meseledir. Siyasete bakış, hayata bakışla ilgili bir meseledir. Mesele ağır, Bir ÇED raporu meselesi var" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"ÇED raporu konusunda '21 tane kamu kurumu görüşü gerekir, bu bakanlığa ait değildir' gibi ne yazık ki bilgisizce bir yorum yapılmış. Rapor ya da kurum görüşleri toplanır ama ÇED raporunu Şehircilik Bakanlığı verir. Burada bile insanları yanıltan açıklama söz konusu."

ERDOĞAN'IN SİSİ ZİYARETİNE GÖNDERME

"Daha dün Kanal İstanbul meselesinde 'ya-pa-ca-ğız' diye heceleyen bir akıl, şimdi 'vatandaşın gündeminde olmayan bizim de gündemimizde olmaz diyebiliyor'" diyen İmamoğlu, "Bu U dönüşünün en somut örneğini dün Sevgililer Günü'nde yaşadık" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ziyaret etmesine göndermelerde bulunan İmamoğlu, "'Sisi mi, İmamoğlu mu?' diyen sayın Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız" dedi.

İmamoğlu, "'Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi" ifadelerini kullandı.

ANKET SORUSUNA YANIT

"Sizin yaptırdığınız anketlerde sonuç ne?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Anketlerde elbette bizi memnun edici sonuçları alıyoruz. İstanbul'da adaylar daha yeni olgunlaştı. Gerçek anketler önümüzdeki haftadan sonra daha somut verilerle önümüze gelir. O zaman konuşmak daha doğru olur" cevabını verdi.