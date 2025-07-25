İmamoğlu'ndan yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne davet
Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne yurttaşları davet etti.
Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu, yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne yurtaşları davet etti.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yarın saat 18.30'da Ankara'da açılacak. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün özgürlüğüm elimden alınmış olabilir… Ama gençleri umutlu, emeklileri mutlu, memurları ülkesine hizmet için heyecanlı; çiftçisiyle, sanayicisiyle üretmeye azimli; esnafı gülümseyen… Aklın egemen, bilimin yol gösterici olduğu zengin bir Türkiye hayalime kimse dokunamaz. O hayalin gerçeğe dönüşeceği yolculuk Ankara'da başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’miz açılıyor. Hepiniz davetlisiniz" denildi.