İmamoğlu'ndan yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne davet

Ekrem İmamoğlu, yarın Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne yurtaşları davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yarın saat 18.30'da Ankara'da açılacak. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün özgürlüğüm elimden alınmış olabilir… Ama gençleri umutlu, emeklileri mutlu, memurları ülkesine hizmet için heyecanlı; çiftçisiyle, sanayicisiyle üretmeye azimli; esnafı gülümseyen… Aklın egemen, bilimin yol gösterici olduğu zengin bir Türkiye hayalime kimse dokunamaz. O hayalin gerçeğe dönüşeceği yolculuk Ankara'da başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’miz açılıyor. Hepiniz davetlisiniz" denildi.