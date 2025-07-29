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İmamoğlu'ndan yarın Şile'de yapılacak mitinge çağrı: Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor

Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Şile’de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.

Güncel
  • 29.07.2025 22:30
  • Giriş: 29.07.2025 22:30
  • Güncelleme: 29.07.2025 22:35
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan yarın Şile'de yapılacak mitinge çağrı: Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin İstanbul'da bu haftaki ayağı Şile'de gerçekleştirilecek.

Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Şile’de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

“Zulüm arttıkça mücadele de büyüyor.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Şileli hemşehrilerimi davet ediyorum.

30 Temmuz Çarşamba 20.30

Şile Atatürk Meydanı”

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