Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu'ndan 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' göndermesi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma gündemine 35 yıllık diplomasının iptalini hatırlatarak tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu buz dağının görünen yüzüdür, bu liyakatsiz ve kifayetsiz yönetim devletimizin asırlık kurumlarını çürütmüştür" dedi.

Güncel
  • 07.08.2025 21:35
  • Giriş: 07.08.2025 21:35
  • Güncelleme: 07.08.2025 21:42
İmamoğlu'ndan 'yavuz hırsız ev sahibini bastırır' göndermesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diplomalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden 35 yıllık diplomasının iptalini hatırlatarak şunları söyledi:

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.

Benim anamın ak sütü gibi helal diplomamı iptal etmeye yeltenenler, meğer her türlü sahteciliği yapmışlar.

Milletin malı, mülkü her şeyi tehdit altında demiştim, söylediklerimin doğruluğu ayan beyan ortaya çıktı.

Bu buz dağının görünen yüzüdür, bu liyakatsiz ve kifayetsiz yönetim devletimizin asırlık kurumlarını çürütmüştür.

İmamoğlu, The Economiste yazdı: Ülkemizin demokratik yenilenme sürecine liderlik etmeye kararlıyım
BirGün'e Abone Ol