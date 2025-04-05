İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın artan baskılarına dikkat çekti.

İmamoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, anayasal protesto hakkını kullanan yurttaşlara karşı giderek artan gözaltı ve tutuklama kararlarını "Bunlar, çaresiz ve zavallı bir avuç insanın koltuklarını korumak için yaptıkları son çırpınışlardır" sözleriyle değerlendirdi.

İmamoğlu, "Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma! Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Tümüyle yasal bir zeminde, kişisel hak ve özgürlükler çerçevesinde fikirlerini beyan edenleri, paylaşımda bulunanları, gösteriye katılanları, boykot etme hakkını kullananları korkutmayı; süper hızla gözaltına almayı, tutuklamayı, hapse atmayı, tehdit etmeyi kendine hak gören iktidar; miadını tamamlamıştır. Bunlar, çaresiz ve zavallı bir avuç insanın koltuklarını korumak için yaptıkları son çırpınışlardır. Bu anlayış, iktidarını kaybetmemek adına her şeyi mübah görür. 86 milyon insanımıza, gençlerimize, kadınlara, emekçilere, işsizlere, emeklilere, sanatçılara milletimizle hatırlatıyoruz: Korkma! Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma! Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun! MİLLET BÜYÜKTÜR!"