İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Kent Lokantaları milletin saraylarıdır

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Kent Lokantaları'ndan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kent Lokantaları milletin saraylarıdır" notunu düştü.

Kent Lokantaları milletin saraylarıdır. pic.twitter.com/IiYPBrCzQC — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025

Bugün, kayyum atanan Şişli'de 'Kent Lokantaları' tartışması yaşandı.

Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde yönetimin, sözlü talimat vererek kent lokantalarını kapattığı belirtildi.

Şişli Belediyesi'nin kayyum yönetimi ise ikisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren kent lokantasının "malzeme tedarik edilmediği için" kapalı tutulduğunu, yeniden açılma talimatı verildiğini bildirdi.