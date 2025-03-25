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İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Kent Lokantaları milletin saraylarıdır

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kent Lokantaları milletin saraylarıdır" dedi.

Güncel
  • 25.03.2025 16:30
  • Giriş: 25.03.2025 16:30
  • Güncelleme: 25.03.2025 16:39
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Kent Lokantaları milletin saraylarıdır
Fotoğraf: DepoPhotos

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Kent Lokantaları'ndan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kent Lokantaları milletin saraylarıdır" notunu düştü.

Bugün, kayyum atanan Şişli'de 'Kent Lokantaları' tartışması yaşandı.

Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanan Şişli Belediyesi'nde yönetimin, sözlü talimat vererek kent lokantalarını kapattığı belirtildi.

Şişli Belediyesi'nin kayyum yönetimi ise ikisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren kent lokantasının "malzeme tedarik edilmediği için" kapalı tutulduğunu, yeniden açılma talimatı verildiğini bildirdi.

Şişli’deki kent lokantaları malzeme eksikliğinden kapalıymış!
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