İmamoğlu'ndan 'yeni nesil siyaset' vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşık 50 yıl hizmet veren ve depreme karşı dayanıklılığını yitiren eski Adalar Belediyesi’ni yeniden inşa edecek projenin temelini attı.

Temel atma töreni; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Temel atma töreninde, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Akpolat ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“ADALAR MİS GİBİ KOKUYOR”

Adalar’ın kaderinin, kendilerinin göreve geldiği 2019’dan bu yana değiştiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Adalar’ın her sorununa özenle ilgi gösteren, çaba gösteren bir bakış açımız var. Ve şükürler olsun, Adalar mis gibi kokuyor. Adalar'da kötü bir koku yok. Kabalık yok. Sokaklarda çirkin görüntüler kalmadı. İnşallah özellikle ön görünümle ilgili de tedbirlerimiz, bu yıl sonunda meyvesini verecek. Ve göreceksiniz Adalar; görseliyle, kültürüyle, sanatıyla, her yönüyle çok daha güçlü bir seviyeye ulaşacak” dedi.

Adalar’da çözdükleri fayton sorununu örnek olarak gösteren İmamoğlu, “Faytonlar meselesi, önemli bir mesele. O günün parasıyla çözdüğümüz o bütçeyi, yani bugün gerçekten hesaplasanız, bugünün parasıyla 2-2,5 milyarı bulur. Ama o kadar insani bir süreç yönettik ki, çünkü şunu biliyorduk; aslında biz yaptığımız bu yenilikle ve o fedakarlıkla, Adalar'ın gelecek 50 yılını, 100 yılını dönüştürüyoruz. Bundan çok mutluyuz” diye konuştu.

"ŞİMDİ BİR HEDEF KOYDUK"

“Şimdi bir hedef koyduk” diyen İmamoğlu, “Bu yaz da inşallah bitireceğiz. Kartal ve Beylikdüzü, yine o aşamanın İstanbul, ana karadaki önemli aşamalarını yönetecek arkadaşlarımız olacaklar. Başka ilçelerimiz de var çalışma yürüttüğümüz. Şu anda Adalar'da başlattığımız sıfır atık projesi… Burada çöpe gidecek, kullanmayacağımız bir atık olmayacak. Ve Adalar’ı, sıfır atık ilçe haline getirip, bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya tanıtacağız hem de bu sene. Onun için evinde, iş yerinde, restoranında, her yerde atık ayırmadan başlayan ve onun toplamasına varıncaya kadar, Çevre Koruma Daire Başkanımız, değerli hocamız burada, yöneticilerimiz burada ve özellikle bu süreçlerin işletilmesinde Adalar koordinatörümüz burada. Onların takibiyle beraber, ‘Sıfır Atık Projesi'nin ne kadar önemli olduğunu ne kadar büyük bir ekonomik katkı sunduğunu ve çevreci bir yöntem olduğunu, bu yıl yine Adalar'da başararak, geleceğiz, burada sadece atık sıfır atık konusunu konuşacağız. O gün buradan, bütün Türkiye'ye bunu tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

"İNSANIMIZI AYIRMIYORUZ"

"Hiçbir insanımızı birbirinden ayırmıyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu ülkede partizanlığı hep beraber defnedeceğiz. Bir daha partizanlığın milletin arasına girmesine müsaade etmemek üzere, bütün antidemokratik kuralları ortadan kaldıracak, gerçekten güçlü ve yeni nesil bir siyaset, yeni nesil bir demokrasi, yeni nesil bir yerel yönetim, yeni nesil bir ülke yönetimini bu ülkede var etmek adına, çok güçlü ve kararlı adımları atacak bir nesil olarak yol yürüyoruz. Allah'ın izniyle bunu başaracağız ve milletimizin mutluluğunu hep beraber inşa edeceğiz. Yoksulluğu da eğitimdeki düzensizliği de hak, hukuk, adaletle ilgili hususları da en güçlü şekilde memleketimizde inşa etmenin tam da buralarda. Adalar'dan, İstanbul'dan başladığını iyi bilen bir ekibiz. Onun için hizmetlerimiz daim olsun. Allah bizi milletimize mahcup etmesin, insanlığa mahcup etmesin. Çünkü kutsal bir coğrafyanın insanlarıyız. Umarım memleketimizin, güzel İstanbul'umuzun ve Adalar’ın geleceği çok çok daha güzel olsun."