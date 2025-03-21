İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, soayal medya hesabından yaptıpı paylaşımda, "Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak" dedi.

X hesabından, gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de toplanan ve soruşturmalara tepki gösteren on binlerce insanın yer aldığı bir video paylaşan İmamoğlu, mesajında "Size güveniyorum. Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak. Bir arada çok güçlüsünüz" ifadelerini kullandı

Size güveniyorum. Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak. Bir arada çok güçlüsünüz. pic.twitter.com/6mdyApPj2W — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 21, 2025

İMAMOĞLU'NUN İFADE İŞLEMİ SÜRÜYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mart'ta hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 106 gözaltı kararı verilirken şu ana dek 90 isim gözaltına alındı.