İmamoğlu'ndan yeni yazı: Çare Millettir

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yazısını paylaştı. Kendi web sitesi olan ekremimamoglu.com'da yeni yazısının linkini paylaşan İmamoğlu, "Çare Millettir" başlıklı yazısında "Çare millettir. Çare milli iradedir. Sandıktır. Adil ve güvenilir seçimdir. Türkiye'nin muhafızı olmak zamanıdır" dedi.

İmamoğlu'nun yazısı şöyle:

Milyonlarca insanın ölüm emrini veren Eichmann, kendi başına karar alabilecek biri bile değildi. Eichmann, savunmasında özetle, “Ne dendiyse, onu yaptım” diyordu. Ama tarih emir verenleri de kula kulluk edenleri de “Talimata boynum kıldan ince diyenleri” de ayırt etmeksizin affetmedi, affetmeyecek.



İnsanlık, vicdan, masumiyet lime lime ediliyor. Sadece demokrasiye, siyasete değil, artık kendimize inancımızı yokeden büyük bir tahribatla karşı karşıyayız. Türkiye'de tarifi güç, baskı, zulüm, azgınlıkla ve arsızlıkla mücadele ediyoruz. Yargı adına konuşanlar, bir avuç muhterisi temsil eden zihniyet, resmen ülkemize, milletimize ve kurumlarımıza ağır bir fetret dönemini yaşatıyor.



Her gün yaşanan muhtelif operasyonlarda hukuk kuralları yok ediliyor. Kişilik, aile ve masumiyet hakkı imha ediliyor. Yargı eliyle haysiyet cellatlığı… Spotlar, flaşlar patlıyor…Gözaltılar, serbest bırakılanlar… Tam bir kaosla namus, iffet, bütün haklar yerle bir ediliyor. Liyakatsizlik, makam, mevki ve menfaat odaklı hareket eden bu muhterisler, Türkiye'de çoklu kayıplara sebep olmakta hiç geri durmuyor.



Bunu yaşayanlar ve izleyenler, bir kısım insanlar, sözü olanlar, konuşması gerekenler, bu vahim atmosferde kafasını başka tarafa çevirmeyi tercih ediyorlar. Görmeyerek, dertlenmeyerek, konuşmayarak kurtuluşu mümkün görenler… Size sesleniyorum. “Gücümüz yetmez ki! Çaresiziz! Hiçbir şey yapamayız” diyenler… Size sesleniyorum: Çaresizliğiniz sizin olsun.



Ancak unutmayın: Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!



Çare millettir.

Çare milli iradedir.

Sandıktır.

Adil ve güvenilir seçimdir.

Türkiye'nin muhafızı olmak zamanıdır.