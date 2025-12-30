İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı: Yeni yıl gelsin; daha adil, daha eşit, daha insanca

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yıl mesajı paylaştı. "Biliyoruz, yaşamak kolay değil bu memlekette" diyen İmamoğlu, "Yeni yıl gelsin; daha adil, daha eşit, daha insanca" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "2026 memleketimize huzur getirsin. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Her şey çok güzel olacak!" notuyla paylaştığı videodaki mesaj şöyle:

"Bir yılı kapatıyoruz. Takvim yaprağı düşüyor ama zaman durmuyor.

Biliyoruz, yaşamak kolay değil bu memlekette. Bazen ekmek kadar sert, bazen gece kadar uzun. Ama yine de dünyaya sabahlar geliyor. Bir çocuğun gülüşüyle başlıyor çoğu zaman. Sokakta, mutfakta, okul yolunda küçük bir ışık, bütün karanlığı utandırmaya yetiyor.

Gençler var... Yürürken düşmeyi göze alan, düşse de kalkan; çünkü yarın onlardan vazgeçmiyor.

Kadınlar var... Hayatı omuzlarında taşıyan, kötülüğe karşı sessizce ama dimdik duran, geleceği iki eliyle yoğurur gibi kuran.

Ve biz varız... Aynı gökyüzüne bakan, aynı toprağa basan.

Biliyoruz, umut bir temenni değildir, bir iştir; emek ister, inat ister, birlik ister. Yeni yıl gelsin... Daha adil, daha eşit, daha insanca."