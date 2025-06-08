İmamoğlu'ndan "Yeşil Türkiye Seferberliği" paylaşımı: Yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız.



İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız.



“Yeşil Türkiye Seferberliği” sayesinde milletimizi hak ettiği gibi… pic.twitter.com/ZoFLiXF5Kh — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 8, 2025

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız. İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. 'Yeşil Türkiye Seferberliği' sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız" fadeleri kullanıldı.