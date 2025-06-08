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İmamoğlu'ndan "Yeşil Türkiye Seferberliği" paylaşımı: Yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yeşil Türkiye Seferberliği” projesinin bütün şehirlerde yaygınlaştırıcağını bildirdi.

Güncel
  • 08.06.2025 20:36
  • Giriş: 08.06.2025 20:36
  • Güncelleme: 08.06.2025 20:42
İmamoğlu'ndan "Yeşil Türkiye Seferberliği" paylaşımı: Yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız. İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. 'Yeşil Türkiye Seferberliği' sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız" fadeleri kullanıldı.

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