İmamoğlu'ndan Yozgat mitingi paylaşımı: "Cezaevinden izleyeceğim, omuz omuza olduğumuzu bilin"

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yozgat'ta düzenlenecek miting için "Yozgatlı hemşehrilerimi ve komşu illeri 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum" dedi.

23 Mart'ta tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi'ne konulan İmamoğlu, 19 Nisan Cumartesi günü Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi öncesinde bir çağrı yaptı.

Çağrıyı sosyal medya hesabından yapan İmamoğlu, "19 Mart Sivil Darbesine ilk tepkilerden birini koyan Yozgatlı hemşehrilerime selam olsun. Kayseri’den Yozgat’a yürüyen gençlere selam olsun" sözlerine yer verdi.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağını ifade eden İmamoğlu, çağrısında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumartesi sizlerle buluşuyor. Milleti yok sayan, ekonomiyi batıran, adalete güveni sarsan, tarımı, üretimi bitiren, çiftçiyi ezen bu iktidara karşı erken seçim talep etmek için tüm Yozgatlı hemşehrilerimi ve komşu illeri 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum. Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim; benim hemen yanı başınızda olduğumu düşünün, omuz omuza olduğumuzu bilin. Unutmayın; Milletçe başaracağız."