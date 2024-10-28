İmamoğlu'ndan yurttaşlara '29 Ekim' çağrısı: Lütfen kutlamalara katılın

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda kutlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki resmi törende bir araya geldi.

Törene CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç ve Nimet Özdemir ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

Resmi törenin ardından, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koydu. Anıt önünde, katılımcılarla birlikte anı fotoğrafı çektiren İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, çok özel. Tabii ki dünyada birçok devletin titrinde ‘cumhuriyet’ vardır, ama ben, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en organik cumhuriyeti olarak tarifliyorum. Çünkü milletin, halkın katılımıyla ve öncesinde demokratik bir arayışla, Türkiye'nin her sathını gezen bir önderle birlikte kurulmuştur. Ve kişisel hüküm değil, ‘Hakimiyet milletindir’ diyerek yola çıkan çok özel bir cumhuriyettir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ve aynı zamanda bu Cumhuriyet, muazzam bir cumhuriyet mücadelesi, demokrasi mücadelesi açısından da çok özel bir derinliğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, 100 yılını tamamlamış, ikinci yüzyıla da kararlı bir biçimde yürüyen bir cumhuriyettir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti, hemen yanında, hemen diğer elinde demokrasiyi olgunlaştırma, oluşturma ve güçlendirme mücadelesini veren bir cumhuriyettir. Dolayısıyla, dünyada nadirdir ki, toplumsal olarak demokrasiye bu kadar bağlı, demokrasiyi bu kadar derinden hisseden ve hissettiren ve dönem dönem hiç tahmin edilemeyecek ortamlarda, demokrasi mücadelesi adına en güçlü mesajları verebilen bir toplumuz."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ"

"Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, 86 milyon yurttaşımızındır" vurgusunu yapan İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, milletine emanet edilmiş bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti, gençliğe emanet edilmiş bir kavramdır. Bütün bu yönleriyle, ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet kutlamasında, kesinlikle her birimize çok özel sorumluluklar düşmektedir. Ama devletimizin farklı yetkilerini elinde bulunduran şahsiyetler, bizler, diğer arkadaşlarımız; ama toplumumuzun her ferdi, cumhuriyetimizin geçtiğimiz yüzyıldan alacağı dersler, gördüğü eksiklikler ya da yapılan hataların bu yüzyılda yapılmaması adına, gerçekten güçlü bir mimariye ihtiyacı vardır" diye konuştu.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu yönde toplum olarak, milletçe, halkın her katmanının, insanlarımızın, 86 milyon yurttaşımızın, herkes kendisini sorumlu bir birey olarak görmeli ve tüm hoşgörüsüyle, tüm empati duygusuyla, geride bir vatandaşın bile kalmadığı bir millet var etme adına herkesin kendini asil bir yurttaş, bu ülkenin eşit hissedarı bir yurttaş hissedeceği ve bütün eksiklerin tamamlanacağı, bütün hataların düzeltileceği bir yüz yılı var etme konusunda çok önemli bir eşikteyiz."

ETKİNLİKLERE KATILIN ÇAĞRISI

“Cumhuriyetimizin 101. yıldönümü kutlu olsun. Cumhuriyeti kutlamak, her vatandaşın en kutlu, en sevinçli anıdır" diyen İmamoğlu, şu çağrıyı yaptı:

"Herkesi; çocuklarıyla, gençlerle, kadını, erkeğiyle İstanbul’un, Cumhuriyet şehrinin, bu kadim kentin, tarihimizin en önemli başkentlerinden birisinin her sokağını, her anını tatmalarını ve yaşamalarını diliyorum. İlçelerde, Büyükşehir Belediyemizde Cumhuriyete dair çok özel anlar tasarlanmıştır. Lütfen katılın. Lütfen bu kutlu anı hep birlikte yaşayalım. Sorumluluklarımızı hep birlikte hissedelim ve önümüze çok güçlü bir şekilde, hep birlikte bakalım. Bayramımız kutlu olsun."