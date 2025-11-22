Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu'ndan Zonguldak mitingine çağrı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak’taki miting için “Susan değil, konuşan bir Türkiye istiyoruz” diyerek çağrı yaptı. İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak süren “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 72’ncisi bugün Madenci Anıtı’nda düzenlenecek.

Siyaset
  • 22.11.2025 09:09
  • Giriş: 22.11.2025 09:09
  • Güncelleme: 22.11.2025 09:15
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Zonguldak mitingine çağrı
Fotoğraf: Depo Photos

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Zonguldak'ta düzenlenecek olan mitinge çağrıda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'da 22 Kasım Cumartesi (bugün) düzenlenecek olan miting için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

İmamoğlu, çağrısında şu ifadelerle yer verdi:

"Susan bir Türkiye değil, konuşan bir Türkiye istiyoruz. Genel Başkanımızla buluşmak için tüm Zonguldaklı hemşehrilerimi Madenci Anıtı’na bekliyorum."

İMAMOĞLU İÇİN MİTİNGLER DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta tutuklanmasına tepki olarak başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri ise her hafta içi İstanbul'un bir ilçesinde her hafta sonu ise farklı bir ilde yapılamaya devam ediyor.

CHP'nin 72'ncisini düzenlediği mitingin adresi bu kez Zonguldak oldu.

Miting,22 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Madenci Anıtı'nda düzenlenecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 247 gündür cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında yaklaşık 3.900 sayfalık iddianame hazırlanırken, 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BirGün'e Abone Ol