İmamoğlu: "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle. Biz kazanacağız, millet kazanacak"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Eylül Çarşamba günü Kadıköy'de gerçekleştirilecek mitinge çağrı yaptı. İmamoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle. Biz kazanacağız, millet kazanacak" dedi.

CHP'nin operasyonlar sonrasında başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Kadıköy İskele Meydanı olacak. 10 Eylül Çarşamba saat 20.30'da gerçekleştirilecek miting için çağrılar sürüyor.

Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan çağrı şöyle:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle.

Biz kazanacağız, millet kazanacak.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kadıköylü hemşehrilerimi davet ediyorum.

10 Eylül Çarşamba 20.30

Kadıköy İskele Meydanı"