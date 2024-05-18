İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den 2028 mesajı: İBB'nin de aynı bilinçte olduğunu görüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu belediyenin Bakırköy binasında ziyaret etti. Bir önceki dönemi 'CHP'li belediyelerin markalaştığı yıllar' olarak tanımlayan Özgür Özel, 2028'de iktidara gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ortak basın toplantısında konuşan Ekrem İmamoğlu, gündemlerinin oldukça yoğun olduğunu ifade etti. "Son yerel seçimden sonra milletin bize yüklediği sorumlulukların da farkındayız" diyen İmamoğlu, "Önümüzdeki 5 yılın, önceki dönemin de çıtasını yukarı taşıyan bir dönem olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

"GERİDE KALAN 5 YIL MARKA HALİNE GELDİ"

İmamoğlu'nun 31 Mart'taki yerel seçimlerde başarısını kutlayan ve başarılar dileyen Özgür Özel ise bir önceki dönemden farklı olarak belediye meclis çoğunluğunu CHP'nin kazandığını da hatırlattı. CHP'nin bütün Türkiye'ye yayılan başarısında İmamoğlu'nun İstanbul'daki belediyecilik anlayışının da etkili olduğunu vurgulayan Özgür Özel, bunun bir marka haline geldiğini söyledi.

"HEDEF, ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDARA TAŞIMAK"

Özel, konuşmasını, bir sonraki genel seçimde iktidar olma hedeflerini ortaya koyarak sonlandırdı:

"31 Mart'tan önce CHP'nin israftan kaçan, hizmete yönelen belediyeciliğinin İstanbul'da bir dönem daha tescillenmesi gerekiyordu. Bu adil ve kamucu anlayışın 'Artık Türkiye'yi de yönetirler' diyerek Atatürk'ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var. Sizin ve ekibinizin, 90 bin kişilik İBB ailesinin de aynı görev bilincinde olduğunu görüyoruz. Büyük bir gururla sizi takip ediyoruz."