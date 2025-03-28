İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha !!!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz.

Millet büyüktür!!!"

Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha !!!



İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz.



Millet büyüktür!!! — Av. Turan Taşkın Özer (@ttaskinozer) March 27, 2025

VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

İstanbul'da gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

imamoğlu'ndan açıklama

Avukatı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıklama yaparak gelişmeye tepki gösterdi. İmamoğlu, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" dedi.