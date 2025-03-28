İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı: Detaylar belli oldu
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Pehlivan'ı evinde gözaltına aldı.
Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.