İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiası ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Pehlivan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiası ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı.
Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.