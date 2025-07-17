İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında tutukluluğa devam kararı verildi
Tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 19 Haziran'da tutuklandı. 28 gündür tutuklu olan Pehlivan hakkında çıkarıldığı mahkemede tutukluluğuna devam kararı verildi.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 19 Haziran'da ifadeye çağrılmış ardından, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimli'ne sevk edilmişti. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki savunmasının ardından Pehlivan hakkında tutuklama kararı verilmişti.
T24'ün haberine göre, Pehlivan hakkında bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesinina ardından Pehlivan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutukluluğa devam kararını, Pehlivan'ı 19 Haziran'da tutuklayan mahkeme verdi.