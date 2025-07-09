İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına neden olan Adem Soytekin’in ifadesini Soytekin’in avukatı yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, 19 Haziran günü tutuklandı. Tutuklama kararının dayanağı, davada itirafçı olan Adem Soytekin ve Servet Yıldırım’ın ifadeleri oldu.

Ancak Halk TV'nin haberine göre Yıldırım’ın Pehlivan’ı üçüncü ifadesinde ilk kez suçladığı, daha önceki iki etkin pişmanlık beyanında ismini hiç anmadığı ortaya çıktı.

SAVUNMA: “TOPLANTI, AVUKAT-MÜVEKKİL GÖRÜŞMESİYDİ”

Pehlivan aleyhindeki iddiaların bir diğeri ise Adem Soytekin’in beyanlarıydı. Ancak Soytekin’in iddialarına doğrudan tanıklık ettiği öne sürülen avukat Onur Büyükhatipoğlu, savcılığa sunduğu açıklamalarda suçlamaları net bir dille reddetti.

Büyükhatipoğlu, Soytekin’in şirketlerine 7 Mart 2025’te el konulmasının ardından baskıyla bir toplantıya çağrıldığını, bu toplantıya sadece üç avukat ve üç müvekkilin katıldığını, suçlamalarda adı geçen diğer kişilerin orada bulunmadığını belirtti.

Büyükhatipoğlu, iddia edilen toplantının bir avukatlık faaliyeti olduğunu ve o tarihte hiçbir soruşturma bulunmadığını aktardı. Soytekin’in hapishanedeki ruh hali nedeniyle olayları karıştırmış ya da yanlış hatırlıyor olabileceğini, hatta çıkmak için suç isnadında bulunmuş olabileceğini ifade etti. Avukatlık görevini Mehmet Pehlivan ya da başkası adına değil, doğrudan Soytekin’in vekaletnamesiyle yaptığını da ekledi.

“SİYASİ TALİMATLA KAÇIŞ PLANI” İDDİASI

Tutuklu itirafçılardan Soytekin’in 17 Haziran tarihli ifadesi ise oldukça farklı bir tablo çiziyor. Soytekin, mal varlıklarına el konulduğunu öğrendikten sonra Mehmet Pehlivan’ı aradığını, Pehlivan’ın da kendisini YTT Hukuk Bürosu’nda bir toplantıya çağırdığını ileri sürdü. Toplantıya birçok ismin katıldığını ve telefonların toplandığını öne süren Soytekin, burada operasyonların siyasi olduğunu anlatan bir planlamaya gidildiğini iddia etti.

Soytekin’in iddialarına göre Pehlivan, yurt dışına çıkmak isteyenlere yollarını açacaklarını, bu şekilde daha önce Murat Ongun’un Emrah Bağdatlı’yı gönderdiğini söyledi. Hatta kendisine nakit parayla Edirne üzerinden sınır dışına çıkabileceğini teklif ettiğini ileri sürdü. Pehlivan’ın ayrıca “Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ın yurt dışına gitmesini istemiyor” dediğini de savundu.

AVUKAT: “İDDİALAR HAYALİ, VEKALETİ DE BIRAKTIM”

Tüm bu anlatılanlara karşın avukat Büyükhatipoğlu, Soytekin’in ruhsal durumunun sağlıklı değerlendirme yapmasına engel olduğunu, anlatılanların hayali olabileceğini belirtti. Mehmet Pehlivan’ın ya da başka herhangi birinin yönlendirmesiyle değil, sadece Soytekin’in vekaletiyle hareket ettiğini söyledi. Kendisine yöneltilen suçlamaların tamamen mesleki faaliyetleriyle çeliştiğini vurgulayan Büyükhatipoğlu, bu gelişmelerin ardından Soytekin’in vekilliğini bıraktığını da açıkladı.

Mehmet Pehlivan ise halen tutuklu bulunuyor.