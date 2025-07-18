İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan: "Tutuklanmama gerekçe olarak, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerin tamamının iftira olduğu somut şekilde ispatlandı"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan 17 Temmuz’da görülen davasında tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmesi hakkında ve tutuklanmasına neden olan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Pehlivan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"19 Haziran’da hakkımda tutuklama kararı veren Hakimlik, dün (17 Temmuz 2025) tutukluluğumun devamına karar verdi. Bildiğiniz gibi tutuklamama gerekçe olarak, etkin pişmanlık kapsamında 'alınan' iki ifade gösterilmişti. Ancak bu ifadelerin tamamının iftira olduğu somut şekilde ispatlandı. Şüpheliye avukat ayarladığım iftirası atıldı. Oysa iddia edilen avukatın, 14 yıldır o kişinin avukatı olduğu ortaya çıktı. Onlar avukat-müvekkil ilişkisi kurduğunda ben daha hukuk fakültesi öğrencisiydim.

5 Mart’ta toplantı düzenlediğim iftirası atıldı. Oysa böyle bir toplantıya hiç katılmadığım ortaya çıktı. İlgili şahsın avukatı da bunu resmi makamlara bildirdi. Sözde o toplantıya Prof. Dr. İzzet Özgenç ile birlikte katıldığım iftirası atıldı. Oysa hocanın kendisiyle hiç tanışmadım, aynı ortamda bulunmadım. Kaldı ki kendisi de bu iddia hakkında HSK’ya şikayette bulundu. ”Şüpheliye baskı yapıldı” iftirası atıldı. Beni hayatında bir ya da iki kez görmüş, hiçbir organik bağım olmayan bir kişi 2 Haziran’daki ifadesinde daha önce etkin pişman olamamasının nedeni olarak kendisine baskı yaptığımı iddia etti.

Oysa bu kişinin 15 Nisan’da zaten savcıya gidip etkin pişmanlık ifadesi verdiği ortaya çıktı. Bunca somut gerçeğe, açık yalanlara ve çöken iftiralara rağmen tutukluluğumun devamına karar verildi. Bu durumda ortadaki beyanların yalnızca tutuklamaya gerekçe olsun diye alındığı çok açık. Bir avukatı tutuklamaktan beklenen fayda nedir? Ne amaçla bir avukat tutuklanarak taraf haline getiriliyor?"