İmamoğlu'nun avukatı yanıtladı: Diploma iptal edilirse hukuki süreç nasıl işleyecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili 'diploma' soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği ikinci yazıda işlemlerin hızlandırılmasını talep etmişti. Ayrıca Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma ile ilgili bilinmesi gerekenlere ilişkin bilgi notu hazırladı.

Pehlivan'ın aktardığına göre, diploma hakkında karar verebilecek tek mercii, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu... Diplomanın iptaline karar verilmesi halinde ise İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacak.

İmamoğlu'nun avukatının hazırladığı bilgi notundan öne çıkanlar şöyle:

Diploma hakkında iptal kararını kim verebilir?

"Diploma hakkında karar verebilecek tek mercii, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kuruludur. Savcılığın, YÖK’ün, Rektörlüğün bu konuda bir karar verme yetkisi yoktur. Fakülte Yönetim Kurulu, 7 üyeden oluşmaktadır.

İptal kararı sonrası hukuki süreç nasıl işleyecek?

Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle

idari işleme karşı, İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidecektir. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacaktır.

Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla “yargı tacizi” olarak kategori konumlandırılması nedeniyle de AİHS’in 18. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de çift şeritli başvuru yapılacaktır."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İmamoğlu'nun avukatı ayrıca, "Bu sürecin Sn. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olması nedeniyle bu hukuksuzluğa iştirak ederek demokratik seçim sürecine müdahale eden herkes hakkında görevi kötüye kullanma suçunun yanı sıra “Anayasayı Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçundan da suç duyurularında bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.