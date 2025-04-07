İmamoğlu'nun avukatları tutukluluğa itirazda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, tutuklama kararına itiraz etti. İmamoğlu'nun avukatları, tutukluluğa ilişkin İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede, İmamoğlu'nun hukuka aykırı şekilde gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi.

İmamoğlu'na savcılık sorgusunda 3 soru yöneltildiği, sorgu sonrası tutuklama talep edildiği aktarıldı.

Dilekçede, İmamoğlu'nun kaçma şüphesi durumunun gerçeğe aykırı olduğu vurgulandı, hukuka aykırı bir soruşturma yürütüldüğü ve bu neticede tutuklandığı belirtildi.

İTİRAZI İSTANBUL 10'UNCU SULH CEZA HAKİMLİĞİ DEĞERLENDİRECEK

İtiraz dilekçesinde, İmamoğlu'nun tahliyesi ve soruşturma dosyasının yetkili üst mahkemeye gönderilmesi talep edildi. Öte yandan sunulan itirazı İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.