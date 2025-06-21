İmamoğlu'nun babasının evinin arazisi ikinci kez dedektörle arandı: "Ekonomiyi Hasan amcanın arsa kurtaracak"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun arsasına sonda vurulduğunu belirterek, "Hasan İmamoğlu’nun arsasına sonda vurdular, fellik fellik petrol arıyorlar. Ekonomiyi Hasan amcanın arsa kurtaracak” dedi.
Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Balıkesir Edremit’deki evinin arazisinde dün başlayan arama çalışmaları bugün de devam etti.
Jandarma ekipleri, savcı eşliğinde metal dedektörlerle bölgeyi inceledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hasan İmamoğlu’nun arsasında arama yapılmasına tepki gösterdi.
Bulut, şunları kaydetti:
"Hasan İmamoğlu’nun arsasına sonda vurdular, fellik fellik petrol arıyorlar. Ekonomiyi Hasan amcanın arsa kurtaracak."