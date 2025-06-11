İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası yarın görülecek

Yaklaşık 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta basın toplantısında bir bilirkişinin kritik davalarda görev yapmasına dikkat çekmek için kullandığı ifadeler üzerine açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Basın toplantısındaki sözleri ile "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ettiği ileri sürülen İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane’de düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, şunları söylemişti:

"Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur."

İLK DURUŞMA SİLİVRİ'DE

Bu basın toplantısından kısa süre sonra İmamoğlu hakkında, İBB’ye açılan davalara sürekli aynı bilirkişinin atandığını aktararak söz konusu bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu’nun "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşma, yarın saat 10:30’da, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde görülecek.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma için çağrı yaptı. Çelik'in açıklamasında "Milletimizle birlikte milletimizi savunmak için Silivri'de olacağız! Tüm hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Adalete ve demokrasiye sahip çıkıyoruz" denildi.

Milletimizle birlikte milletimizi savunmak için Silivri'de olacağız!



Tüm hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.



Adalete ve demokrasiye sahip çıkıyoruz.



🗓️ 12 Haziran Perşembe

🕓 10.30

📍Silivri Marmara Açık Cezaevi 2 No'lu… pic.twitter.com/iXq4uOg2Zd — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 11, 2025

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025 günü düzenlediği basın toplantısında, "açıkça, bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere, bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı" belirtildi.

Bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla, bilirkişinin, İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülen çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yaptığı resmi bilirkişilik görevinin etkinlenmeye çalışıldığı öne sürülen iddianamede, böylece İmamoğlu’nun, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürüldü.