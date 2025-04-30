İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı paylaşıldı
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ilk defa fotoğrafı paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ilk defa fotoğrafı paylaşıldı.
19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu, ailesiyle açık görüşte bir araya geldi.
Bu görüşte çekilen fotoğrafı Odatv paylaştı.
Görüş fotoğrafında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu yer alıyor.