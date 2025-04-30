İmamoğlu'nun cezaevinden ilk fotoğrafı: "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır"
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden ilk defa fotoğraf paylaştı. İmamoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafa ""Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" notu düşüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ilk defa fotoğrafı paylaşıldı.
19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu, ailesiyle açık görüşte bir araya geldi.
İmamoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" notunu düştü.
Görüş fotoğrafında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu yer alıyor.