İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" açılıyor: Girişindeki isimlik paylaşıldı

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin girişinde yer alan isimlik paylaşıldı.

İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart günü CHP Cumhurbaşkanlığı seçimi için ön seçimini gerçekleştirdi.

Seçime katılmak için milyonlarca yurttaş sandık başına gitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de paylaştığı bilgilere göre, dayanışma oyları dahil toplam 15 milyona yakın yurttaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçti.

İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesaplarının engellenmesinin ardından 9 Mayıs'ta X'te "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı açıldı.

CHP tarafından dün yapılan açıklamada ise, İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin ilkinin Ankara'da açılacağı ifade edildi.

Açılışa saatler kala ofisin girişine asılan isimlik paylaşıldı.

İMAMOĞLU'NUN ADAY OLMA SÜRECİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce aldığı üniversite diploması 18 Mart'ta iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi "geçiş yaptığı tespit edilen" 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

Söz konusu kararla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime sadece 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Diplomanın iptalina tepkiler sürerken İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart günü evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen İmamoğlu, 23 Mart'ta, CHP'nin ön seçimiin olduğu gün, tutuklanarak Silivri (Marmara) Cezaevi'ne gönderildi.