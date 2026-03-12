İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabı erişime engellendi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun paylaşım yaptığı 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' isimli X hesabı erişime engellendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

X platformu, 209 bin takipçili hesabı Türkiye'den henüz görünmez kılmadı.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı (CAOIletisim), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu 209 bin takipçili hesabı Türkiye'den henüz görünmez kılmadı. pic.twitter.com/Im35mDCO59