"İmamoğlu'nun danışmanı gözaltına alındı" iddiasına İBB'den yalanlama

CHP’li belediyelere yapılan “terör” operasyonunda gözaltına alınan 32 kişinin arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Kalender Özdemir'in bulunduğu iddia edildi.

İBB Tekzip sayfası sayfası, söz konusu iddiayı yalanladı.

TRT Haber'in "Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı DHKP-C operasyonunda gözaltına alındı" başlığıyla servis edilen haberin görselinin paylaşıldığı açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu isimde bir danışmanı yoktur. Devlet televizyonu TRT’nin bu iddiayı yazarken İBB birimlerinden bilgi almaması da ayrıca manidardır" denildi.

Açıklamada, "Bu operasyon haberini yapan TRT hakkında tüm hukuki işlemler yapılacaktır. Sayın İmamoğlu’nun danışmanlarının listesi kurumsal web sayfamızda bulunmaktadır" denildi.