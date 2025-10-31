İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan, gözaltına alındı.
Özkan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...