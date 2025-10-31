İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.
Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
İbrahim Özkan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.