İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

  • 31.10.2025 09:24
  • Giriş: 31.10.2025 09:24
  • Güncelleme: 31.10.2025 17:02
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İbrahim Özkan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

