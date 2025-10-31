İmamoğlu'nun danışmanının gözaltına alınmasına CHP'den tepki

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasına CHP'liler tepki gösterdi.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada İbrahim Özkan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve İmamoğlu ile ilgili hazırlanan dosyanın içinin boş olduğunu vurguladı.

Zeybek'in açıklaması şöyle:

Artık aklınıza hangi isim geliyorsa gözaltına alıp İÇİ BOŞ dosyayı doldurmaya çalışıyorsunuz. Sağduyulu hiç kimse kalmadı mı!? Bu nasıl bir yöntem! ”Yaptım, oldu” anlayışıyla insanların kapısına dayanmak, suçluymuş ALGISI yaratmak bir türlü çıkaramadığınız iddianameyi doldurmaz, doldurmayacak. Bu pervasızlıktan vazgeçin. Herkesin bir onuru var. BIRAKIN BU AYAK OYUNLARINI Bizim arkadaşlarımız dürüst ve merttir. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız.