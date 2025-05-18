İmamoğlu'nun danışmanlarından Ertan Yıldız'ın CHP'den ihraç edilmesine yönelik dilekçe!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan mali soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilmesi istendi.

Yıldız, soruşturma kapsamında 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için bu hafta ifade verdi.

Yıldız'ın ifadesindeki beyanları yeterli bulmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yıldız'ı tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’ne geri gönderdi.

İHRACI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet gazetesinden Engin Deniz İpek'in haberine göre, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden kısa bir süre önce CHP'ye üye olduğu belirtilen Yıldız'ın partiden ihraç edilmesine yönelik dilekçe parti yönetimine iletildi.

CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı tarafından verilen başvuru dilekçesinde, aynı zamanda Bakırköy'den CHP İBB Meclis üyesi olan Yıldız’ın ilk aşamda disiplin kuruluna sevki, devamında ise partiden ihraç edilmesi talep edildi.

'ERDEMLİ OLMAK, CHP'Lİ OLMANIN ÖN KOŞULUDUR''

Karamanlı dilekçede, CHP tüzüğünün 'Kuruluş ve İlkeler Bölümünün' 3.maddesi olan 'Siyasal Yaşam Anlayışı' maddesine dikkat çekerken Yıldız'ın verdiği ifadeler kapsamında ilgili maddedeki "Cumhuriyet Halk Partisi ve üyeleri için siyasal yaşamda görev almak, onurlu bir toplum hizmetidir. Erdemli olmak, Cumhuriyet Halk Partili olmanın önkoşuludur. Siyasal görev ve etkinliklerde, kamusal yararın gözetilmesi ve toplumsal çıkarların korunması esastır.’ kısımlarının ihlalinin oluşturduğunu belirtti.

Karamanlı ayrıca, tüzüğün 5. Maddesi’nin altını çizerek "Üyelerin görevleri ve hakları maddelerinin koşulları da ihlal edilmiştir. İşlenen suç, Parti Suçları madde - 68 (1)'e göre kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları kapsamındadır’ ifadelerini kullandı.

Karamanlı'nın verdiği dilekçenin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alınacağı öğrenildi.

''DUYDUM, TAHMİN EDİYORUM, DÜŞÜNÜYORUM''

Ertan Yıldız, etkin pişmanlık kapsamında bu hafta verdiği ifadede "İBB’deki ihalelerin İmamoğlu ve diğer isimlere yakın şirketlere verilerek belediyenin zarara uğratıldığını" iddia etmişti. İhaleler karşılığında şirketlerden kimi taleplerde bulunulduğu öne süren Yıldız, İBB içerisinde "bir sistem" olduğunu belirterek ‘işini iyi yaptığı’ ve ‘sisteme uymadığı’ gerekçesiyle baskı gördüğünü de iddia etti.

İfadesinde rüşvet iddialarına yönelik sık sık “duydum”, “tahmin ediyorum”, “düşünüyorum" ifadelerini kullanması dikkat çeken Yıldız'ın verdiği beyanlar, etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için yeterli bulunmazken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldız'ı tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’ne geri gönderdi.

Yıldız'ın, 27 CHP'li meclis üyesi olan Bakırköy'den İBB Meclisi'ne 1.sıra kontenjandan gönderildiği öğrenilirken Bakırköy Belediyesi'nde CHP'li kadroları tasfiye ettirerek dışarıdan getirdiği kişilere önemli karar mekanizmalarında görev verdirmeye çalıştığı da öne sürüldü.