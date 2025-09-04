İmamoğlu'nun davasının duruşma tarihi ve yeri değişti
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 11 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’nde görülmesi gereken "Diploma davası" 12 Eylül tarihine Silivri’deki Cezaevi duruşma salonuna alındı.
Kaynak: ANKA
CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalinin ardından “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla dava açılmış, İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası istenmişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın duruşması 11 Eylül’de Çağlayan Adalet Sarayı’nda görülecekti. Ancak dava 11 Eylül’den 12 Eylül’e alındı duruşma ise Silivri Cezaevi Duruşma salonuna alındı.