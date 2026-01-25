İmamoğlu'nun diploma başvurusu reddedilmişti: Kararın gerekçesi ortaya çıktı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAU), İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yaptığı yatay geçişin "usulsüz" bularak diplomasını iptal edilmesi üzerine açtığı dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Davayı Cuma günü karara bağlayan İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin ret gerekçesi ortaya çıktı.

Kararın gerekçesinde, 35 yıl önceki idari süreçlerdeki eksiklikler, öğrencinin sorumluluğu ve üniversite yönetiminin yetkileri detaylandırıldı.

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre kararda, dava konusu yatay geçişin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan (21.10.1982 tarih ve 17845 sayılı Resmi Gazete) Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 2, 3, 5, 8 ve 11. maddeleri ile sonraki yıllarda yürürlüğe giren mevzuata işaret edildi.

İDARE “HATALI” SORUMLULUK İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

Mahkeme, iptal kararında yatay geçişin temel şartı olan "eş değerlilik" ilkesinin ihlal edildiğine hükmederek, YÖK'ün 1990 yılında Kuzey Kıbrıs’ta sadece "Doğu Akdeniz Üniversitesi"ni tanıdığını, İmamoğlu’nun geldiği Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAU) o tarihte YÖK tarafından tanınmadığını ve tanınırlığın ancak 1993 yılında verildiği kaydedildi.

"Tanınmayan bir üniversiteden devlet üniversitesine geçiş hukuken imkansızdır" diyen mahkeme, idarenin kontenjanı yönetmeliğe aykırı şekilde artırmasının "açık hata" olduğunu belirttiği halde, bu hatanın öğrenci lehine kazanılmış hak doğurmayacağına hükmederek, tüm sorumluluğu o dönem henüz 19 yaşında olan Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yükledi.

Gerekçeli kararda, dava dosyasının incelenmesi bakımından; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 08.11.2024 tarih ve 2024/16894 ihbar dosya numaralı yazısı üzerine hazırlanan Yükseköğretim Denetleme Kurulunun 17.02.2025 tarih ve 12 sayılı araştırma raporuna yer verildi.

Kararda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla yatay geçiş için kontenjan ayrıldığı, 27.06.1990 tarih ve 22 sayılı İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararına istinaden yatay geçiş ilanının 30.07.1990 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlandığı ve ilanda yatay geçiş için son başvuru tarihinin 14.09.1990 olarak belirlenmesine rağmen 12.09.1990 tarihinde yatay geçişlere karar verilerek ilan edilen tarihten önce yatay geçiş işlemlerinin sonlandırıldığı belirtilerek, başvuruların ilana aykırı olarak sonlandırıldığı gün tesis edilen ve yeni bir ilan yapılmaksızın alınan 12.09.1990 tarih ve 24 sayılı İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince idarece 27.06.1990 tarih ve 22 sayılı İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararında 55 olarak belirlenen sayının 60'a çıkarıldığı aktarıldı.

"ŞARTI KARŞILIYOR" İTİRAFI

Kararda, İmamoğlu ile birlikte yatay geçiş yapan ve diploması iptal edilmeyen İ.H.M'nin 3.54, H.U.'nun 2.75, İ.K.'nin 2.63, İmamoğlu'nun ise 2,50 not ortalamasına sahip olduğu kaydedilerek, kararın ilk bölümlerinde, "mevzuatta yatay geçiş için aranan yüzde 60 not ortalaması şartını sağlayarak 2.50 genel not ortalamasıyla" geçiş yaptığı belirtilmesine rağmen, "başarı sıralaması yapılması halinde dahi davacının kontenjan dışında kaldığı anlaşılmaktadır" denildi.

Mahkeme, sonuç kısmında; idare elemanlarının yatay geçiş sürecinde "bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket etiklerini", bu nedenle ağır ve açık hukuka aykırılık hallerinin bulunduğunu kaydederek, İmamoğlu'nun iyi niyetten uzaklaştığı, (hukuk mezunu olmadığı ve hukuki bilgiye sahip olup olmadığı bilinmediği halde) "yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların" İmamoğlu tarafından bilinmiyor olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığına hükmetti.